Франція визнає Палестину під час відкриття сесії Генасамблеї ООН

Президент Франції Емманюель Макрон офіційно оголосив про намір визнати незалежність держави Палестина у вересні під час відкриття роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як пише Reuters, французький лідер висловив сподівання, що цей крок "сприятиме встановленню миру у регіоні". Макрон надіслав листа президенту Палестинської Адміністрації Махмуду Аббасу із запевненням, що Франція сприятиме подальшому становленню Палестини як суверенної держави.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу засудив рішення офіційного Парижа. На його думку, це "винагородження терору та створення ще одного іранського проксі, яке стане майданчиком для спроб знищення Ізраїлю".

Очікується, що своє невдоволення діями Макрона висловлять і у Сполучених Штатах. Вашингтон неодноразово наголошував, що виступає проти одностороннього визнання Палестини і вважає це "порушенням своїх міжнародних інтересів, яке може призвести до наслідків".