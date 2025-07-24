У Польщі пройдуть військові навчання "Залізний захисник" за участю союзників

Навчання мають оборонний характер і відбуватимуться на суходолі, у повітряному просторі та у Балтійському морі.

У вересні в Польщі відбудуться навчання "Залізний захисник", у яких візьмуть участь 34 тисячі польських та союзних солдатів з усіх видів Збройних сил, оснащених близько 600 одиницями техніки.

Про це повідомило "Польське радіо" з посиланням на Генеральний штаб Війська Польського.

Зазначається, що маневри, які упродовж років не проводилися у Польщі, заплановані у форматі дивізійних навчань. Це навчання, у яких бере участь більшість підрозділів та солдатів, що входять до складу великого тактичного підрозділу - дивізії.

Навчання отримали кодову назву "Залізний захисник" через участь у них солдатів 18-ї дивізії, також відомої як "Залізна дивізія".

Солдати представлятимуть усі види Збройних сил, включаючи Повітряні сили, Військово-морські сили, війська спеціального призначення та війська територіальної оборони. У Генштабі підкреслили, що навчання мають оборонний характер і відбуватимуться на суходолі, у повітряному просторі та у Балтійському морі.

"Солдати спільно перевірять свою здатність стримувати та ефективно захищати польську територію", - йдеться у заяві.

Головною метою навчань є перевірка оперативної сумісності Збройних сил Польщі у багатодоменному цільовому середовищі, тобто здатності сухопутних, повітряних та військово-морських сил та Сил кіберзахисту ефективно співпрацювати. Крім того, солдати матимуть можливість практично застосувати уроки, отримані під час війни Росії проти України, а також використати та випробувати нове обладнання Збройних сил.

У Генштабі Війська Польського запевнили, що ці навчання не спрямовані проти жодної країни.

"Їхня мета - продемонструвати єдність, професіоналізм та послідовне вдосконалення бойових можливостей союзників по НАТО", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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Там додали, що навчання "Залізний захисник" є доказом того, що Збройні сили Польщі переживають динамічну трансформацію, нарощують свій оборонний потенціал і залишаються ключовим елементом системи безпеки Центральної та Східної Європи.

Начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула на початку цього року зазначив, що одним із завдань запланованих на початок осені навчань є перевірка того, якою мірою підрозділи 18-ї механізованої дивізії, до якої входить більшість військових частин, розгорнутих на схід від Варшави, вже успішно впровадили сучасне обладнання, зокрема танки M1 Abrams.