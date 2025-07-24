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На кордоні Камбоджі і Таїланду загострення: країни обмінялися ударами

Країни звинувачують одна одну у ескалації.

На кордоні Камбоджі і Таїланду загострення: країни обмінялися ударами
Посольство Королівства Таїланд у Камбоджі
Фото: EPA/UPG

У четвер вранці Таїланд і Камбоджа обмінялися взаємними ударами. Повідомляють про загиблих людей. Країни звинувачують одна одну в ескалації конфлікту. Таїланд закрив кордон з Камбоджею.

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Про це пишуть ВВС, Reuters та The Guardian. Зіткнення розпочалися вранці у четвер поблизу храму Та Моан Тхом на східному кордоні між країнами, приблизно за 360 км від столиці Таїланду Бангкока.

За словами тайської армії, один із шести винищувачів F-16, які країна тримає уздовж спірного кордону, обстріляв Камбоджу та знищив військову ціль. Міністерство оборони Камбоджі заявило, що літаки скинули дві бомби на дорогу, і що воно "рішуче засуджує безрозсудну та жорстоку військову агресію Королівства Таїланд проти суверенітету та територіальної цілісності Камбоджі". 

Ситуація між країнами загострилася після того, як Таїланд відкликав свого посла в Камбоджі в середу та заявив про висилку посла Камбоджі із Бангкоку після того, як другий тайський солдат протягом тижня втратив кінцівку через міну, яку, за словами Бангкока, нещодавно встановили в спірному районі. 

У Таїланді влада евакуювала 40 000 мирних жителів з 86 сіл поблизу кордону до безпечніших місць. Також закрили школи у провінції Сурін. 

Таїландські військові заявили, що Камбоджа запустила безпілотник для стеження, і потім камбоджійські війська відкрили вогонь, через що двоє тайських солдатів отримали поранення. Також Камбоджу звинувачують у застосування ракетних установок. Начебто троє людей отримали поранення через камбоджійські ракети, які вразили район Кап Чоенг у провінції Сурін.

Однак речник міністерства оборони Камбоджі заявив, що це тайські війська почали конфлікт, а армія Камбоджі тільки оборонялася. 

За даними військових Таїланду, бої тривають у шести районах вздовж спірного кордону, троє мирних жителів отримали серйозні поранення, зокрема п'ятирічний хлопчик.

Як раніше повідомляли групи з розмінування, у Камбоджі залишилося багато наземних мін з часів громадянської війни десятиліть тому, їх мільйони.

Але Таїланд стверджує, що нещодавно в прикордонній зоні були встановлені нові наземні міни, що Камбоджа назвала безпідставними звинуваченнями.

  • На початку червня Таїланд закрив два свої прикордонні пункти для туристів як запобіжний захід на тлі тривалої напруженості у стосунках із сусідньою Камбоджею.
  • Відносини між сусідами різко погіршилися з травня, коли камбоджійський солдат загинув на спірній землі, яку обидві країни вважають своїми.
  • Сусідні Таїланд і Камбоджа мають давню історію земельних суперечок. Найвідоміша з них стосувався мису Преах Віхеа, території навколо 1000-річного храму, який у 2008 році був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міжнародний суд ООН надав суверенітет над цією територією Камбоджі у 2013 році.
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