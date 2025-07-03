Відсторонена прем'єрка Таїланду стала міністеркою культури

У четвер відсторонена від посади прем'єр-міністерка Таїланду Пхетхонтхан Чинават склала присягу як міністерка культури. Це дозволить їй відвідувати засідання уряду, поки вона чекає на результати судового розгляду щодо імовірного порушення етичних норм.

Про це пише Bloomberg.

Пхетхонтхан разом із 13 іншими міністрами були приведені до присяги королем Маха Вачіралонгкорном у Бангкоку.

Про перестановки в уряді оголосили у вівторок, за кілька годин до того, як Конституційний суд позбавив Пхетхонтхан повноважень прем'єр-міністерки і дав 15 днів, щоб відповісти на звинувачення. Правляча коаліція прагнула консолідувати підтримку менших партій після нещодавнього виходу консервативної партії Бхумджайтай, і це значно послабило парламентську більшість альянсу.

Очікується, що виконуюча обов'язки прем'єр-міністра Сурія Джунгрунгрангкіт проведе спеціальне засідання кабінету міністрів пізніше у четвер, під час якого заступникам прем'єр-міністра та міністрам в Офісі прем'єр-міністра можуть бути призначені нові обов'язки.

Пхумтам Вечаячай, політик провінції Пхеу Таї, який став міністром внутрішніх справ, має замінити Сурію на посаді виконуючого обов'язки прем'єр-міністра.

Батька Пхетхонтхан усунули з посади прем'єр-міністра в результаті військового перевороту, а її безпосередню попередницю – за рішенням суду в серпні минулого року.