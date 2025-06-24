Антикорупційне агентство Таїланду перевірить, чи порушила прем’єрка країни Конституцію

Антикорупційне агентство Таїланду розслідує спірну телефонну розмову прем'єр-міністерки Петонгтарн Чинават з колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном.

Про це пише Bloomberg, зазначаючи, що її суперники шукають законних коштів для усунення її з посади.

Рішення Національної антикорупційної комісії в понеділок розпочати попереднє розслідування щодо лідерки схвалили у відповідь на петицію спікера сенату Монгкола Сурасаджі, повідомляє Bangkok Post.

Заявники хотіли, щоб агентство визначило, чи порушила прем'єр-міністерка конституцію чи закони, чи серйозно порушила етичні норми.

Конституційний суд також незабаром, ймовірно, розгляне аналогічне клопотання про те, чи слід усунути Петонгтарн з посади за етичні порушення. Руангкрай Лікітваттана, політичний активіст, подав петицію до Виборчої комісії з проханням розслідувати витік аудіозапису, в якому очільниця уряду, очевидно, критикувала армію на тлі все більшого прикордонного протистояння з Камбоджею.

У Таїланді кілька минулих лідерів усунули або за рішенням суду, або внаслідок військових переворотів. Безпосередню попередницю Петонгтарн Сретту Тавісін звільнив Конституційний суд за порушення етичних норм, а уряди, якими керували двоє членів її сім'ї, усунули під час військових переворотів.

Петонгтарн зі свого боку заявила, що готова надати будь-яку необхідну інформацію або роз'яснення.

За її словами, аудіозапис показав, що вона “нічого від цього не виграла і не завдала країні жодних втрат. Це була приватна розмова, якою не слід було ділитися”.

38-річна прем'єрка, третій член впливового клану Чинават, який очолював Таїланд, відкинула заклики піти у відставку після кризи, спровокованої витоком її телефонного дзвінка. Цей епізод змусив консервативну партію “Бхумджайтай” (Тайська партія гордості) вийти з її коаліції, скоротивши більшість політикині до приблизно 255 місць у парламенті із 495 членів.

Петонгтарн також може знадобитися довести свою парламентську більшість, якщо "Bhumjaithai" вдасться отримати достатню підтримку законодавців, щоб подати вотум недовіри. Партія планує подати клопотання про її усунення, коли Палата представників відновить роботу 3 липня.

Для внесення вотуму недовіри потрібна підтримка щонайменше 20% існуючих членів нижньої палати. “Bhumjaithai” має 69 законодавців і потребує підтримки 30 інших членів.