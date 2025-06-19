У Таїланді коаліція на межі розпаду після витоку телефонної розмови прем'єр-міністерки

Уряд Таїланду зіткнувся з колапсом після того, як витік телефонної розмови спричинив нові політичні потрясіння, пише Bloomberg.

Прем'єр-міністерка Пхетхонтхан Чинават зіткнулася із закликами до відставки та вуличними протестами. Політикиня бореться з наслідками виходу другої за величиною партії у своїй коаліції.

У телефонному дзвінку Пхетхонтхан критикувала роль тайської армії в прикордонній суперечці, пізніше заявивши, що ці зауваження були частиною переговорної стратегії для послаблення напруженості. З того часу вона більше не коментувала ситуацію, але її партія “Пхіа Таі” закликала тайців підтримати уряд і залишатися об’єднаними.

Щонайменше ще три партії з альянсу з 10 членів мають зустрітися сьогодні, щоб розглянути також питання про вихід. “Бхумджайтай”, консервативна партія, вийшла з коаліції напередодні ввечері, посилаючись на втрату довіри після того, як розмова з колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном виявила напруженість між цивільним урядом та військовими.

Останні політичні потрясіння будуть тиснути на іноземних інвесторів, які цього року позбулися тайських акцій на суму 2,3 мільярда доларів. Національний фондовий індекс впав на 22%, це один із найгірших показників у світі. Падіння поглибилося побоюваннями, що погрози США запровадити 36% тариф погіршать перспективи зростання та зашкодять прибуткам компаній.

Відхід “Бхумджайтай” загрожує стабільності уряду, послаблюючи крихку коаліцію, сформовану в 2023 році завдяки угоді між консерваторами-роялістами та колишнім прем'єр-міністром Таксіном Шинаватром.

Без “Бхумджайтай” коаліція має лише незначну більшість із близько 253 законодавців, що трохи більше половини від 493 членів Палати представників. Це потенційно ускладнить прийняття ключового липневого законодавства, включно зі суперечливим законопроєктом про легалізацію казино та наступним фінансовим бюджетом.