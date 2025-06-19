Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Суми за три дні?
Суми за три дні?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСвіт

У Таїланді коаліція на межі розпаду після витоку телефонної розмови прем'єр-міністерки

Пхетхонтхан Чинават зіткнулася із закликами до відставки та вуличними протестами.

У Таїланді коаліція на межі розпаду після витоку телефонної розмови прем'єр-міністерки
Прем'єр-міністерка Таїланду Пхетхонтхан Чинават
Фото: EPA/UPG

Уряд Таїланду зіткнувся з колапсом після того, як витік телефонної розмови спричинив нові політичні потрясіння, пише Bloomberg.

Прем'єр-міністерка Пхетхонтхан Чинават зіткнулася із закликами до відставки та вуличними протестами. Політикиня бореться з наслідками виходу другої за величиною партії у своїй коаліції.

У телефонному дзвінку Пхетхонтхан критикувала роль тайської армії в прикордонній суперечці, пізніше заявивши, що ці зауваження були частиною переговорної стратегії для послаблення напруженості. З того часу вона більше не коментувала ситуацію, але її партія “Пхіа Таі” закликала тайців підтримати уряд і залишатися об’єднаними.

Щонайменше ще три партії з альянсу з 10 членів мають зустрітися сьогодні, щоб розглянути також питання про вихід. “Бхумджайтай”, консервативна партія, вийшла з коаліції напередодні ввечері, посилаючись на втрату довіри після того, як розмова з колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном виявила напруженість між цивільним урядом та військовими.

Останні політичні потрясіння будуть тиснути на іноземних інвесторів, які цього року позбулися тайських акцій на суму 2,3 мільярда доларів. Національний фондовий індекс впав на 22%, це один із найгірших показників у світі. Падіння поглибилося побоюваннями, що погрози США запровадити 36% тариф погіршать перспективи зростання та зашкодять прибуткам компаній.

Відхід “Бхумджайтай” загрожує стабільності уряду, послаблюючи крихку коаліцію, сформовану в 2023 році завдяки угоді між консерваторами-роялістами та колишнім прем'єр-міністром Таксіном Шинаватром.

Без “Бхумджайтай” коаліція має лише незначну більшість із близько 253 законодавців, що трохи більше половини від 493 членів Палати представників. Це потенційно ускладнить прийняття ключового липневого законодавства, включно зі суперечливим законопроєктом про легалізацію казино та наступним фінансовим бюджетом.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies