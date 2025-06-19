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Голова Пентагону пригрозив ігнорувати судові рішення щодо Каліфорнії

Піт Геґсет не хоче дотримуватися заборони на застосування армії.

Голова Пентагону пригрозив ігнорувати судові рішення щодо Каліфорнії
Піт Геґсет
Фото: EPA/UPG

Під час слухань у Сенаті міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що не збирається дотримуватися судової заборони на застосування Національної гвардії США та морських піхотинців для стримування протестів у Каліфорнії.

Як пише The Guardian, очільник Пентагону не визнає повноваження окружних суддів "визначати питання, що стосуються національної безпекової політики". Геґсет пообіцяв продовжити вживати заходи щодо "повернення правопорядку" у містах, де тисячі людей висловлюють незадоволення антиміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа.

На запитання сенаторів щодо того, чи збирається міністр ігнорувати навіть Верховний суд США, Геґсет відповів "побачимо", а згодом все ж визнав, що не буде протидіяти рішенню найвищого судового органу країни. 
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