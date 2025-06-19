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Директор МАГАТЕ заперечив розробку Іраном ядерної зброї

Ще тиждень тому організація визнала країну порушником угоди про нерозповсюдження.

Директор МАГАТЕ заперечив розробку Іраном ядерної зброї
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

В інтерв'ю британському видання Sky News генеральний директор Міжнародної агенції з питань атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, що організація не може підтвердити факт розробки Іраном ядерної зброї.

За словами очільника МАГАТЕ, їхній звіт, який використовував Ізраїль для виправдання ударів по ядерних об'єктах Ірану, говорить про збагачення урану на 60%, чим наразі не займається жодна інша держава у світі. Це, як вважає Гроссі, "створювало підстави для занепокоєння", проте не слугувало підтвердженням агресивних намірів Тегерану.

Директор МАГАТЕ додав, що обстріл ядерних об'єктів завжди може завершитися радіологічним інцидентом, тому організація занепокоєна подіями на Близькому Сході.
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