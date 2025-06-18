Інтернет в Ірані майже повністю відключений

18 червня в більшості регіонів Ірану спостерігається масштабне відключення інтернету. Про це свідчать дані сервісу моніторингу Netblocks, передає «Укрінформ.»

«Дані мережі в режимі реального часу показують, що Іран зараз перебуває в стані майже повного національного відключення інтернету», — йдеться у заяві.

Відключення відбувається на тлі ескалації конфлікту з Ізраїлем. Причини офіційно не оголошені, однак, за даними ЗМІ, іранський уряд вирішив обмежити доступ до інтернету з міркувань кібербезпеки.

Речниця уряду Фатеме Мохаджерані пояснила, що влада була змушена знизити швидкість інтернету, «щоб зберегти стабільність мережі з огляду на кібератаки ворога». За інформацією іранських джерел, пропускну здатність інтернету зменшили на 80%.

Іранці вже кілька днів мають труднощі з доступом до онлайн-сервісів. У деяких регіонах не працює мобільний зв’язок, а VPN-сервіси блокують. Також у країні заблоковано WhatsApp.

Іранський уряд закликав громадян видалити застосунок, звинувативши його у «зборі даних для Ізраїлю». У WhatsApp відповіли, що «стурбовані тим, що ці неправдиві повідомлення стануть приводом для блокування сервісів у той час, коли люди потребують їх найбільше».

Тим часом, за даними компанії Radware, після ізраїльського удару по Ірану минулого тижня кількість кібератак на Ізраїль зросла на 700%. У The Verge зазначають, що атаки ймовірно здійснені іранськими державними хакерськими структурами.