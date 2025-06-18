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Reuters: у Словаччині затримали 8 осіб у справі про військову допомогу Україні

Серед затриманих четверо почадовців Міністерства оборони Словаччини.

Reuters: у Словаччині затримали 8 осіб у справі про військову допомогу Україні
Фото: zemavek.sk

Словацька поліція затримала вісьмох осіб, у тому числі чиновників Міністерства оборони країни, в рамках розслідування Європейської прокуратури щодо можливого нецільового використання коштів, виділених на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Європейської прокуратури.

18 червня поліція Словаччини підтвердила, що проводить рейди в межах розслідування Європейської прокуратури.

У прокуратурі заявили, що четверо із затриманих були посадовими особами Міністерства оборони Словаччини, а сума неправомірно використаних коштів становила 7,4 млн євро.

Відомо, що високопосадовців підозрюють у порушенні бюджетних правил, "шляхом надання необґрунтованих замовлень на закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній" на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована, і що ціна на боєприпаси могла бути завищена", – йдеться у повідомленні.

Раніше Dennik N повідомив, що поліція хотіла затримати колишнього міністра оборони Словаччини Ярослава Нада. Він заперечив звинувачення у правопорушеннях, пов'язаних з допомогою Україні, і написав у Facebook, що пишається допомогою країні.

Уряд Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо з моменту приходу до влади у 2023 році припинив військову допомогу Україні та прагне покращити відносини з Росією, яка постачає країні нафту і газ. Минулого року уряд Фіцо звинуватив попередню адміністрацію у зраді та інших злочинах через надання допомоги Україні, що викликало критику з боку опозиції та активістів.

У звіті Верховного управління фінансового контролю за минулий рік зазначалося, що під час закупівлі боєприпасів для України були допущені помилки, пов'язані з бюджетними правилами, і висновки передано поліції.
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