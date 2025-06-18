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Нардепи засудили візит високопосадовця ВООЗ до Росії

Натомість депутати закликали організацію публічно оцінити вплив російської агресії на систему охорони здоров’я України і посилити співпрацю з МОЗ.

Нардепи засудили візит високопосадовця ВООЗ до Росії
народні депутати біля трибуни парламенту
Фото: Telegram/Михайло Радуцький

Народні депутати України засудили візит регіонального директора ВООЗ Ханса Клюге до Росії.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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За його словами, 16 червня Клюге провів зустріч у Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. 

регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге з главою російського МЗС Лавровим
Фото: телегрм-канал Михайла Радуцького
регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге з главою російського МЗС Лавровим

«Замість того, щоб засуджувати та документувати злочини країни-терориста, ВООЗ веде з її представникам перемовини. Це виглядає як спроба повернення РФ до міжнародної спільноти та підрив глобальної позиції щодо її ізоляції», - заявив Радуцький.

Українські депутати у відповідь закликали ВООЗ «публічно оцінити вплив російської агресії на систему охорони здоров’я України, припинити візити до країни-агресора, посилити співпрацю з МОЗ, обласними адміністраціями та громадськими ініціативами, підтримати відбудову медичних закладів, мобільну медицину та психологічну допомогу українцям».

Радуцький відзначив, що пропагандистські ЗМІ вже подають візит високопосадовця ВООЗ як «визнання» РФ партнером ВООЗ». 

«Це не просто дипломатичний сигнал — це підрив глобальної позиції щодо ізоляції країни-агресора. Особливо тривожно це звучить на тлі фінансових труднощів ВООЗ через відмови деяких країн фінансувати організацію. Така зустріч може свідчити про готовність іти на компроміси навіть із тими, хто зневажає гуманітарне право, заради збереження донорських коштів», - додав нардеп.

Радуцький нагадав, що за час повномасштабної війни Росія обстріляла та зруйнувала понад 2350 об’єктів медичної інфраструктури України. Постраждали 769 медичних закладів. 

  • З ВООЗ вийшли цього року США, а також Бразилія. 
  • У березні з’явилася інформація, що Організація планує скоротити кількість персоналу та масштаби своєї роботи через скорочення бюджету трохи більше ніж на п'яту частину: із 5,3 мільярда до 4,2 мільярда доларів. Причина – у зменшенні фінансування, зокрема, через вихід Штатів.
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