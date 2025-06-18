ЗМІ: наступного тижня ЄС може затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня, передає «Європейська правда».
«18-й пакет санкцій проти Росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ (23 червня), або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради (26 червня)», — сказав співрозмовник медіа.
Він уточнив, що до нового пакета не увійде зниження граничної ціни на російську нафту через відсутність згоди серед країн G7 щодо цього питання.
Також у засіданні Ради ЄС 23 червня візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
- Президент США Дональд Трамп не підтримав ініціативу союзників щодо посилення санкцій проти Росії попри заклики з боку інших лідерів G7.
- 17 червня стало відомо, що обмежувальні заходи проти РФ ввели Британія і Канада. Санкції торкнулися тіньового флоту країни-агресора.
- Україна наполягає на тому, аби знизити стелю цін на російську нафту до 30 доларів за барель. тоді як партнери зупинилися на 45 доларах.