«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Суми за три дні?
Суми за три дні?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСвіт

ЗМІ: наступного тижня ЄС може затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії

Це може статися або 23 червня або 26 червня.

ЗМІ: наступного тижня ЄС може затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії
прапор Євросоюзу
Фото: detector.media

Європейський Союз планує затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії наступного тижня, передає «Європейська правда».

«18-й пакет санкцій проти Росії планують затвердити вже наступного тижня – або на Раді ЄС міністрами закордонних справ (23 червня), або лідерами держав ЄС на засіданні Європейської ради (26 червня)», — сказав співрозмовник медіа.

Він уточнив, що до нового пакета не увійде зниження граничної ціни на російську нафту через відсутність згоди серед країн G7 щодо цього питання.

Також у засіданні Ради ЄС 23 червня візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

  • Президент США Дональд Трамп не підтримав ініціативу союзників щодо посилення санкцій проти Росії попри заклики з боку інших лідерів G7.
  • 17 червня стало відомо, що обмежувальні заходи проти РФ ввели Британія і Канада. Санкції торкнулися тіньового флоту країни-агресора.
  • Україна наполягає на тому, аби знизити стелю цін на російську нафту до 30 доларів за барель. тоді як партнери зупинилися на 45 доларах.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies