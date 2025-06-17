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Канада запроваджує нові санкції проти Росії та передає Україні військову допомогу

Нашій державі виділять черговий транш кредиту в розмірі 2 мільярдів канадських доларів. 

Канада запроваджує нові санкції проти Росії та передає Україні військову допомогу
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про нові санкції проти Росії та низки інших країн, а також про додаткову допомогу Україні. 

Про це Карні заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту G7, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Сьогодні Канада оголошує про кілька заходів, насамперед — санкції щодо певної кількості осіб у РФ, проти більш ніж 40 організацій у Росії та за її межами, які намагаються зробити внесок в обхід санкцій, і проти більш ніж 200 суден із "тіньового флоту"», — сказав Карні.

Крім санкцій, Оттава надасть Україні нову партію військової допомоги на 2 млрд дол., до якої увійдуть дрони, вертольоти та боєприпаси.

Окремо Карні повідомив, що Канада перерахує Україні черговий транш кредиту в розмірі 2 мільярдів канадських доларів. Ці кошти надають у межах механізму, який базується на використанні заморожених російських активів.

За словами канадського прем’єра, ці кроки спрямовані на «посилення тиску на агресора» та «зміцнення обороноздатності України».
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