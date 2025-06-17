Поліцейські евакуювали ще чотирьох людей із Качкарівки та Берислава у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зокрема, поліцейські евакуювали з прибережної Качкарівки 74-річну жінку, яка скаржилася на болі в серці й потребувала медичної допомоги.

Крім того, з Берислава правоохоронці вивезли 57-річного чоловіка який нещодавно потрапив під дронову атаку, та 40-річну жінку з її 74-річною матір’ю.

“Жінки проживали фактично на березі Дніпра, що становило особливу небезпеку, оскільки ворог перебуває на протилежному березі й постійно обстрілював цю територію”, - зазначили в поліції.