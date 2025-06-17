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Росіяни обстріляли Одесу: є руйнування та постраждалі (доповнено)

Пошкоджено чимало цивільних будівель.

Росіяни обстріляли Одесу: є руйнування та постраждалі (доповнено)
Росія 17 червня вдарила по Одесі
Фото: Одеська ОВА в Telegram

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram, що на світанку росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Активно працювали сили протиповітряної оборони. Попри їхні зусилля, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури: житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів та інших споруд.

За даними станом на 6:39, кількість поранених зросла з п'яти до 13. Під завалами можуть залишатися люди.

Наслідки удару по Одесі 17 червня
Фото: Одеська ОВА в Telegram
Наслідки удару по Одесі 17 червня

Внаслідок атаки є поранені
Фото: Одеська ОВА в Telegram
Внаслідок атаки є поранені

"Наразі відомо про щонайменше пʼятьох поранених, серед яких одна дитина", – сказав голова ОВА.
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