Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль з гранатометом "Шабля"

Він може уражати ворога по координатах із закритих позицій.

Міністерство оборонии кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Бойовий модуль призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм. Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби.

Модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій. Ним може керувати один оператор.

Раніше Міноборони допустило до експлуатації український безпілотник "Волиняка".