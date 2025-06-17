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Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль з гранатометом "Шабля"

Він може уражати ворога по координатах із закритих позицій. 

Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль з гранатометом "Шабля"
бойовий модуль з гранатометом "Шабля"
Фото: Міноборони

Міністерство оборонии кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)". 

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Бойовий модуль призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм. Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби. 

Модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій. Ним може керувати один оператор.

Раніше Міноборони допустило до експлуатації український безпілотник "Волиняка".
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