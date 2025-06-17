Попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна - і вже о 11:36 він вирушив за графіком.

Через масовану ракетно-дронову атаку росіян зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема під удар потрапили вагони із зерном і поїзд Інтерсіті+ №715 сполученням Київ – Перемишль.

Фото: Укрзалізниця Наслідки обстрілу росіян 17 червня

Фото: Укрзалізниця Наслідки обстрілу 17 червня

"Внаслідок ворожого обстрілу вночі у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+, на бортах якого — робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер «Без назви (Ще одне знову)», присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед", - йдеться в повідомленні.

Попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна - і вже о 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком.

Фото: Укрзалізниця Наслідки атаки Росії 17 червня

Фото: Укрзалізниця Потяг Київ - Перемишль