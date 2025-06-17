Через масовану ракетно-дронову атаку росіян зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Зокрема під удар потрапили вагони із зерном і поїзд Інтерсіті+ №715 сполученням Київ – Перемишль.
"Внаслідок ворожого обстрілу вночі у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+, на бортах якого — робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер «Без назви (Ще одне знову)», присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед", - йдеться в повідомленні.
Попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна - і вже о 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком.
- Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 440 ударними дронами та ракетами різних типів. Основний напрямок удару – місто Київ. Станом на 9:29 відомо про близько 100 поранених і 14 жертв у столиці.
- Також на світанку росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Загинула людина, є понад 15 поранених.