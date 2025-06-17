Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
ГоловнаСуспільствоВійна

​Унаслідок атаки Росії пошкоджено вантажні вагони з зерном і потяг "Київ - Перемишль", - УЗ

Попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна - і вже о 11:36 він вирушив за графіком.

​Унаслідок атаки Росії пошкоджено вантажні вагони з зерном і потяг "Київ - Перемишль", - УЗ
Наслідки російської атаки 17 червня
Фото: Укрзалізниця

Через масовану ракетно-дронову атаку росіян зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема під удар потрапили вагони із зерном і поїзд Інтерсіті+ №715 сполученням Київ – Перемишль.

Наслідки обстрілу росіян 17 червня
Фото: Укрзалізниця
Наслідки обстрілу росіян 17 червня

Наслідки обстрілу 17 червня
Фото: Укрзалізниця
Наслідки обстрілу 17 червня

"Внаслідок ворожого обстрілу вночі у пункті базування зазнав пошкоджень поїзд Інтерсіті+, на бортах якого — робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер «Без назви (Ще одне знову)», присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед", - йдеться в повідомленні. 

Попри атаку, поїзд вистояв. Оперативно відновлено пошкоджені вікна - і вже о 11:36 він вирушив з Києва до Перемишля за графіком.

Наслідки атаки Росії 17 червня
Фото: Укрзалізниця
Наслідки атаки Росії 17 червня

Потяг Київ - Перемишль
Фото: Укрзалізниця
Потяг Київ - Перемишль

  • Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 440 ударними дронами та ракетами різних типів. Основний напрямок удару – місто Київ. Станом на 9:29 відомо про близько 100 поранених і 14 жертв у столиці.
  • Також на світанку росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Загинула людина, є понад 15 поранених. 
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies