Загалом за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 293 людини, у тому числі 17 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 1 отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 16 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 червня.

Покровський район. У Покровську загинула людина, пошкоджено приватний будинок; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю; у Зарічному пошкоджено будинок. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 4 будинки. У Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків і лінію електропередач; у Білокузьминівці пошкоджено 5 будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.