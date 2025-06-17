На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 1 отримала поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 16 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 червня.
Покровський район. У Покровську загинула людина, пошкоджено приватний будинок; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю; у Зарічному пошкоджено будинок. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 4 будинки. У Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків і лінію електропередач; у Білокузьминівці пошкоджено 5 будинків.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.