У Харківській області через атаки РФ є постраждалі. Ворог запускав авіабомби і БпЛА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Постраждали люди.
Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську постраждали 69-річний чоловік і 66-річна жінка.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 5 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Шахед».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ, сел. Куп’янськ-Вузловий).
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки й Петропавлівки.
- На Харківщині підірвалося авто піротехніків ДСНС.