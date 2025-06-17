У Харківській області через атаки РФ є постраждалі. Ворог запускав авіабомби і БпЛА

Від російських обстрілів постраждали два населені пункти.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Постраждали люди.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську постраждали 69-річний чоловік і 66-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 КАБ;

1 БпЛА типу «Шахед».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ, сел. Куп’янськ-Вузловий).

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки й Петропавлівки.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки