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У Харківській області через атаки РФ є постраждалі. Ворог запускав авіабомби і БпЛА

Від російських обстрілів постраждали два населені пункти. 

У Харківській області через атаки РФ є постраждалі. Ворог запускав авіабомби і БпЛА
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Постраждали люди.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську постраждали 69-річний чоловік і 66-річна жінка.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 5 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Шахед».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ, сел. Куп’янськ-Вузловий).

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки й Петропавлівки.

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки
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