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Четверо людей поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Ворог бив дронами й іншими типами зброї. 

Четверо людей поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Унаслідок вчорашніх ударів Росії по Херсонській області поранені четверо людей. Ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. 

Під ударами перебували Дудчани, Антонівка, Білозерка, Понятівка, Микільське, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Новоолександрівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Львове, Осокорівка, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Кізомис, Гончарне, Новорайськ, Веселе, Дніпровське, Миколаївка, Ромашкове, Токарівка, Янтарне та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по соціальній та критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі", – сказав він.
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