Росіяни атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами

Складна ніч для столиці та низки регіонів.

У ніч на 17 червня росіяни застосували "шахеди" та ракети для обстрілу Києва. Дрони заходили на столицю з різних напрямків, були повідомлення про пуск "Кинджалів" з МіГ-31К та загрозу балістики і крилатих ракет. Працювали сили протиповітряної оборони.

За повідомленням керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, падіння безпілотника зафіксовано у Солом'янському районі, без подальшого загоряння. У Святошинському районі палають автівки. У Дарницькому впали уламки на двох локаціях, на одній розпочалася пожежа.

У деяких районах Києва є перебої з електроенергією.

У Дніпровському районі уламок шахеда застряг у стіні житлового будинку, без постраждалих. В Оболонському районі пошкоджено авто.

У Дарницькому районі пошкоджено дитячий садок, у Дніпровському - промислову територію. У Святошинському та Солом'янському районі влучання у житлові будинки.

Міський голова Віталій Кличко написав, що у Солом'янський район викликали медиків, туди ж прямують рятувальники. Попередньо є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. Медики також виїздили у Дніпровський, Оболонський та Дарницький райони.

62-річний громадянин США помер у будинку навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим.

У Солом'янському районі виникла пожежа в нежитловій забудові. У Святошинському районі горять складські приміщення.

У Шевченківському районі пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.

У Солом'янському районі пошкодження двох житлових будинків, пожежа у 5-поверхівці. 18 постраждалих, 13 людей отримали допомогу на місці, шість госпіталізовані.