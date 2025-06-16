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На Херсонщині поліцейські наїхали на міну під час евакуації цивільних

Правоохоронці змогли вивезти із зони бойових дій чотирьох цивільних.

На Херсонщині поліцейські наїхали на міну під час евакуації цивільних
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Херсонській області співробітники поліції наїхали на міну під час евакуації мирного населення.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Нещодавно до територіального підрозділу поліції звернулись працівники військової адміністрації із запитом на евакуацію чотирьох жителів Берислава, які потребували виїзду в безпечніше місце”, - йдеться у повідомленні. 

Поліцейських попросили евакуювати 56-річного чоловіка з його матір'ю та ще двох жінок віком 59 та 81 рік.

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Дорогою на евакуацію броньований автомобіль зачепив протипіхотну міну, ймовірно “пелюстку”. Внаслідок вибуху поліцейські не постраждали, спецтранспорт зазнав мінімальних пошкоджень. На щастя, це не завадило продовжити операцію.

Евакуаційна група допомогла громадянам зібрати необхідні речі та вивезла їх до безпечнішого населеного пункту.
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