Наслідки обстрілів Херсонщини: четверо людей постраждали

Росіяни атакували населені пункти Херсонщини дронами, били з артилерії та РСЗВ.

Упродовж дня російська армія атакувала Херсонщину дронами, била з артилерії та РСЗВ, унаслідок чого поранень зазнали четверо людей.

Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 16 червня російські військові атакували населені пункти Херсонщини за допомогою дронів, артилерії, реактивних систем залпового вогню.

Станом на 18:30 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. У Херсоні дістав поранень підліток. Двоє людей травмовано в Білозерці і ще одна — в Антонівці.