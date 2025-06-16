Наслідки обстрілів Херсонщини: четверо людей постраждали

Упродовж дня російська армія атакувала Херсонщину дронами, била з артилерії та РСЗВ, унаслідок чого поранень зазнали четверо людей.
Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.
"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
За даними слідства, 16 червня російські військові атакували населені пункти Херсонщини за допомогою дронів, артилерії, реактивних систем залпового вогню.
Станом на 18:30 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожих обстрілів. У Херсоні дістав поранень підліток. Двоє людей травмовано в Білозерці і ще одна — в Антонівці.