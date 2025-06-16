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Наслідки обстрілів Херсонщини: четверо людей постраждали

Росіяни атакували населені пункти Херсонщини дронами, били з артилерії та РСЗВ.

Наслідки обстрілів Херсонщини: четверо людей постраждали

Упродовж дня російська армія атакувала Херсонщину дронами, била з артилерії та РСЗВ, унаслідок чого поранень зазнали четверо людей. 

Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.      

"За процесуального керівництва органів  прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні. 

За даними слідства, 16 червня російські військові атакували населені пункти Херсонщини за допомогою дронів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. 

Станом на 18:30 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожих обстрілів.  У Херсоні дістав поранень підліток. Двоє людей травмовано в Білозерці і ще одна — в Антонівці.
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