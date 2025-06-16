Комбата "Магури" визнали недисциплінованим після того, як він звинуватив командування в "дебільних задачах" на Курщині

Бригада, в якій служить Ширшин, виконує бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року.

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Ширшин, який раніше звинуватив командування в "дебільних завданнях", повідомив, що службова перевірка визнала його недисциплінованим.

Про це Ширшин повідомив у фейсбуці.

"Після проведення «всебічної» перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку: «Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження». Знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів. Добре. Продовжуємо", - написав військовий.

Як відомо, бригада, в якій служить Ширшин, виконує бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року. Самого комбата призначили на посаду в липні 2024 року. До цього він служив у 80 ОДШБр, брав участь у звільненні Ізюма, воював на Авдіївському і Покровському напрямках.

Що передувало

У травні Ширшин заявив, що написав рапорт з проханням усунути його з посади через "дебільні задачі". Після цього Генштаб створив робочу групу для вивчення його заяви. При цьому Ширшин говорив, що неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач, однак майже всі звернення були проігноровані.

Заява комбата викликала бурхливе обговорення у військовому середовищі. Журналіст Юрій Бутусов назвав вчинок Ширшина "важливою подією в армії та суспільстві". LB.ua зібрав реакції Генштабу, командирів, а також запитав про цю справу уповноважену президента з питань захисту прав військовослужбовців.

Курська операція

На початку травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Курська операція "досягла більшості поставлених цілей". Він також говорив, що завдяки їй вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях.

У червні президент Зеленський заявив, що на Сумському напрямку зосереджено 53 тисячі російських солдатів. Вздовж кордону точаться бої.

Раніше, в березні, президент Зеленський говорив, що на Курщині українські бійці роблять "все можливе і неможливе", аби стримати наступ росіян на Сумську область. Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ також повідомляло, що ворог планував наступ на Запоріжжя наприкінці жовтня - на початку листопада, сконцентрував на цьому напрямку значні сили, але був змушений відмовитися від планів.

26 квітня Генштаб спростував російську заяву про те, що начебто на Курщині завершилися бойові дії. Докладніше про операцію читайте в матеріалі LB.ua "Навіщо ми ходили в Курську область?".