Зеленський: на Сумському напрямку зосереджено 53 тисячі російських солдатів. Вздовж кордону точаться бої

Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: на Сумському напрямку зосереджено 53 тисячі російських солдатів. Вздовж кордону точаться бої

Президент провів Ставку щодо ситуації на складних напрямках фронту.

Зеленський: на Сумському напрямку зосереджено 53 тисячі російських солдатів. Вздовж кордону точаться бої
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача щодо ситуації на найважчих ділнках фронту. За словами глави держави, на кордоні із Сумщиною зосередилися 53 тисячі російських солдатів. На кордоні точаться бої.

Про це Президент розповів на зустрічі із журналістами 13 червня, пише LB.ua.

Президент назвав Ставку складною. Під час доповідей глава держави заслухав про ситуацію на важливих напрямках фронту. 

"У нас є Південно-слобідський напрямок: це Куп'янський, Харківський напрямок. Там немає втрат позицій. Я вам кажу про ситуацію за тиждень. У мене була сьогодні доповідь всіх військових.

Північно-слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком. Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі "рускіх". Бої там — вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми. Головні бої – це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка. Не плутати з Костянтинівкою Східного напрямку. Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І в інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої", — зазначив Зеленський.

Президент відзначив, що на Луганському напрямку загрозу ліквідовано. У напрямку Костянтинівки тривають важкі бої. "Була перевага у них (росіян, - ред). Ми просуваємося тепер вздовж траси. Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої".

У Дніпровській області теж продовжуються бої, просувань ворога немає.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies