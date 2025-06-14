Зеленський: на Сумському напрямку зосереджено 53 тисячі російських солдатів. Вздовж кордону точаться бої

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача щодо ситуації на найважчих ділнках фронту. За словами глави держави, на кордоні із Сумщиною зосередилися 53 тисячі російських солдатів. На кордоні точаться бої.

Про це Президент розповів на зустрічі із журналістами 13 червня, пише LB.ua.

Президент назвав Ставку складною. Під час доповідей глава держави заслухав про ситуацію на важливих напрямках фронту.

"У нас є Південно-слобідський напрямок: це Куп'янський, Харківський напрямок. Там немає втрат позицій. Я вам кажу про ситуацію за тиждень. У мене була сьогодні доповідь всіх військових.

Північно-слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком. Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі "рускіх". Бої там — вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми. Головні бої – це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка. Не плутати з Костянтинівкою Східного напрямку. Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І в інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої", — зазначив Зеленський.

Президент відзначив, що на Луганському напрямку загрозу ліквідовано. У напрямку Костянтинівки тривають важкі бої. "Була перевага у них (росіян, - ред). Ми просуваємося тепер вздовж траси. Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої".

У Дніпровській області теж продовжуються бої, просувань ворога немає.