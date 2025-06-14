Вчора, 13 червня, на кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Учора ввечері в пункті пропуску «Дяківці» прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон безпілотних авіаційних комплексів та комплектуючих до них", – йдеться у повідомленні. Під час проходження прикордонного контролю мікроавтобуса Мерседес, який прямував на виїзд з України, у правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення заборонених або незадекларованих товарів. Транспортним засобом керувала 39-річна громадянка України.

"У ході огляду в багажному відділенні автомобіля було виявлено 9 безпілотників, а також комплектуючі до них, розфасовані у коробки в розібраному вигляді. Вантаж не був задекларований у встановленому порядку", – зазначили прикордонники.

За попередньою оцінкою, вартість вилучених дронів та комплектуючих становить понад 4 мільйони гривень. Представники митниці склали відповідний протокол.