Сирський: завдання номер один — удосконалити протидію російським БПЛА, які тероризують Україну

Головнокомандувач ЗCУ Олександр Сирський поставив завдання з удосконалення виявлення і протидії російським ударним дронам, які тероризують українські міста.

Про це генерал Сирський повідомив у соцмережах.

Головнокомандувач провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА, якими росіяни щоночі тероризують міста України.

Завдання номер один — нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз, підкреслив головнокомандувач.

Насамперед, зазначив генерал, це збільшення кількості БПЛА-перехоплювачів.

За його словами, "маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів".

"Ворог постійно змінює характеристики своїх “шахедів” та тактику їх застосування. Обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення", — наголосив Сирський.

Головнокомандувач поставив завдання і визначив пріоритетні напрямки. "Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому".

Він також подякував усім, хто розробляє відповідні рішення по БПЛА-перехоплювачаз, допомагає їх впроваджувати і масштабувати, а також готує операторів.