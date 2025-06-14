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Ворог атакував понад 20 населених пунктів Сумщини

Росіяни застосували БпЛА та авіабомби.

Ворог атакував понад 20 населених пунктів Сумщини
руйнування на Сумщині після російських обстрілів

Протягом доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 21 населеному пункту Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що протягом доби, з ранку 13 червня до ранку 14 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 21 населеному пункту в 9 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському районі. Без постраждалих.

Ворог активно застосовував скидання боєприпасів з БпЛА та керовані авіаційні бомби: майже 30 скидань з БпЛА; майже 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Сумській громаді пошкоджено приватні домоволодіння; у Попівській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 40 людей.
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