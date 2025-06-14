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У Івано-Франківську невідомі побили військовослужбовця

Чоловіка шпиталізували з тілесними ушкодженнями.

У Івано-Франківську невідомі побили військовослужбовця
У Івано-Франківську невідомі побили військовослужбовця
Фото: Курс

Ввечері 13 червня невідомі побили військовослужбовця у Івано-Франківську.

Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.

“Близько 21:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих осіб побили військовослужбовця та втекли у невідомому напрямі”, - розповіли в поліції. 

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Уточнюється, що потерпілий - 33-річний мешканець Івано-Франківська, якого шпиталізували з тілесними ушкодженнями. 

На місці події працюють поліцейські, які встановлюють обставини події та зловмисників.
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