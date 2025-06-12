Подружжя підозрюють у побитті поліцейського на Харківщині

Чоловіку та дружині загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі поліції повідомили подружжю про підозру за побиття поліцейського у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“9 червня в селищі Безлюдівка Харківського району екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив автомобіль. За кермом знаходився 48-річний місцевий житель, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. На місце прибули представники територіального центру комплектування”, - розповіли в поліції.

Коли чоловіку запропонували проїхати до ТЦК для складання адмінпротоколу, той відмовився та почав поводитися агресивно - завдав ударів дерев’яною палицею поліцейському та представнику ТЦК.

В свою чергу дружина чоловіка підібрала камінь і вдарила ним поліцейського по голові.

В результаті поліцейського з травмами госпіталізували до лікарні.

Чоловіка затримали на місці, а дружину — пізніше в селі Костянті́вка Чугуївського району.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.