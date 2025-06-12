Росіяни поранили мешканку Херсонщини

Жінка дістала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

Сьогодні ввечері, 12 червня, російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жителька Білозерки. В неї діагностовані мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія.

Бригада “швидкої допомоги” надала потерпілій жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.