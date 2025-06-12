Росіяни поранили мешканку Херсонщини

Сьогодні ввечері, 12 червня, російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жителька Білозерки. В неї діагностовані мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія.
Бригада “швидкої допомоги” надала потерпілій жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.
- Унаслідок вчорашніх російських обстрілів у Херсонській області поранені 12 людей, зокрема дитина. Росіяни били по цивільній інфраструктурі.