Пісторіус заявив, що Німеччина не розглядає постачання крилатих ракет Taurus Україні

Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаСуспільствоВійна

Пісторіус заявив, що Німеччина не розглядає постачання крилатих ракет Taurus Україні

Міністр підтвердив, що ФРН буде брати участь у фінансування виробництва далекобійної зброї.

Пісторіус заявив, що Німеччина не розглядає постачання крилатих ракет Taurus Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Німеччина не розглядає постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 12 червня.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

«Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні», - сказав Пісторіус.

Перед цим він повідомив, що його держава буде брати участь у фінансування виробництва далекобійної зброї. Пісторіус наголосив, що потрібно допомогти Україні з фінансами в цьому питання, аби військові змогли закупити все необхідне для запуску виробництва.

  • Минулого місяця німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що коаліційний уряд Німеччини більше не веде дискусій щодо можливості постачання крилатих ракет Taurus Україні. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies