Пісторіус заявив, що Німеччина не розглядає постачання крилатих ракет Taurus Україні

Німеччина не розглядає постачання Україні крилатих ракет Taurus.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 12 червня.
«Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні», - сказав Пісторіус.
Перед цим він повідомив, що його держава буде брати участь у фінансування виробництва далекобійної зброї. Пісторіус наголосив, що потрібно допомогти Україні з фінансами в цьому питання, аби військові змогли закупити все необхідне для запуску виробництва.
- Минулого місяця німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що коаліційний уряд Німеччини більше не веде дискусій щодо можливості постачання крилатих ракет Taurus Україні.