Харків’янин отримав довічне за жорстоке вбивство двох своїх “друзів” заради пограбування

«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаСуспільствоПодії

Харків’янин отримав довічне за жорстоке вбивство двох своїх “друзів” заради пограбування

Чоловік вбив 24-річну дівчину та 29-річного чоловіка, які були парою і проживали разом. Засуджений пальцем мертвої дівчини розблокував її телефон та через онлайн-банкінг переказав на свою картку гроші – 9 тис грн.

Харків’янин отримав довічне за жорстоке вбивство двох своїх “друзів” заради пограбування
Фото: прокуратура

Харків’янин отримав довічне з конфіскацією майна за жорстоке умисне вбивство двох своїх “друзів” з корисливих мотивів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

У суді прокурори довели, що 1 травня 2021 року харків’янин в одній з квартир по вул. Соборності жорстоко вбив двох своїх друзів – 24-річну дівчину та 29-річного чоловіка, які були парою і проживали разом. 

Засуджений заздалегідь домовився з приятелями про зустріч та прийшов до них у гості з ножем та будівельними рукавичками. Він умовив господаря квартири піти по воду, і коли той вийшов з помешкання, напав на дівчину з ножем та завдав 26 ударів у різні частини тіла. Від отриманих поранень вона померла на місці.

Коли власник квартири повернувся, засуджений кинувся на нього з тим же ножем, яким ударив його близько 30 разів. Тоді як потерпілий перестав подавати ознаки життя, засуджений пальцем мертвої дівчини розблокував її телефон та через онлайн-банкінг переказав на свою картку гроші – майже 9 тис грн. Мобільні пристрої вбитих він забрав собі.

Щоб приховати злочини та уникнути відповідальності, перед тим як піти, чоловік ввімкнув газ на кухні та розвів у квартирі багаття. Він сподівався, що це спричинить вибух і пожежу. Однак завдяки тому, що духова шафа облаштована системою автоматичного відключення подачі газу, квартира вціліла.

Оскільки син не відповідав на дзвінки матері, на наступний день вона власними ключами відімкнула квартиру, де побачила тіло сина та його дівчини. 3 травня 2021 року правоохоронці затримали засудженого.

На суд він очікував, перебуваючи під вартою. 

Під час судового розгляду чоловік спочатку визнав вину частково, а потім заявив про свою невинуватість. Він зазначив, що нібито пара сварилась між собою і потерпілий зарізав свою дівчину, однак така версія не знайшла підтвердження.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies