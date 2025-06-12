Без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану. "Орион Телеком" там був єдиним провайдером.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України за підтримки кіберактивістів паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибіру "Орион Телеком", передає РБК-Україна із посиланням на джерела.

Як зазначають джерела, мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України. Без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану – "Орион Телеком" там був єдиним провайдером. У ГУР кажуть, що провайдер не зможе швидко відновити роботу.

Тим часом від самого ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніють скаргами невдоволених росіян, що скаржаться на відсутність інтернету та телебачення.