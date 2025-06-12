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ГУР повідомило, що Росія формує в Африці лояльну до Кремля еліту через освітні й молодіжні програми

Основні напрями підготовки у російських вишах для африканців – сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина. Водночас у провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів.

ГУР повідомило, що Росія формує в Африці лояльну до Кремля еліту через освітні й молодіжні програми
Фото: EPA/UPG

Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

Один із ключових напрямів – створення умов для формування лояльної до Москви “африканської еліти”. З цією метою РФ послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Основні напрями підготовки – сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина.

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У провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі – синхронізація освітніх програм до стандартів РФ.

За задумом Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту.

Окрему увагу в РФ приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи.

“Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до Кремля“, – розповів представник ГУР Андрій Юсов.
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