Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі тет-а-тет із президентом Сербії Александром Вучичем.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський подякував за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, а також за фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема за підтримку енергетики.

В свою чергу, Александр Вучич запевнив у твердій підтримці Сербією суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обговорили шлях України та Сербії до інтеграції в Євросоюз і двосторонню співпрацю.

Також президент України подякував за сербську ініціативу взяти патронат над відбудовою кількох українських населених пунктів, та запросив Сербію взяти участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі 10–11 липня.