Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі тет-а-тет із президентом Сербії Александром Вучичем.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський подякував за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, а також за фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема за підтримку енергетики.
В свою чергу, Александр Вучич запевнив у твердій підтримці Сербією суверенітету й територіальної цілісності України.
Співрозмовники обговорили шлях України та Сербії до інтеграції в Євросоюз і двосторонню співпрацю.
Також президент України подякував за сербську ініціативу взяти патронат над відбудовою кількох українських населених пунктів, та запросив Сербію взяти участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі 10–11 липня.
- Президент Сербії Александр Вучич під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі 11 червня заявив про готовність взяти патронат над відновленням одного або двох українських міст чи регіону.
-
Президент Сербії підтримує тісні зв’язки з Росією. Але минулого місяця Вучич заявив, що його держава залишається відданою своєму плану вступу до Європейського Союзу та хоче пришвидшити процес.