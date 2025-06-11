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Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем

Зустріч відбулась у форматі тет-а-тет.

Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем
Володимир Зеленський та Александр Вучич
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі тет-а-тет із президентом Сербії Александром Вучичем.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський подякував за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, а також за фінансову та гуманітарну допомогу, зокрема за підтримку енергетики.

В свою чергу, Александр Вучич запевнив у твердій підтримці Сербією суверенітету й територіальної цілісності України.

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Співрозмовники обговорили шлях України та Сербії до інтеграції в Євросоюз і двосторонню співпрацю.

Також президент України подякував за сербську ініціативу взяти патронат над відбудовою кількох українських населених пунктів, та запросив Сербію взяти участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі 10–11 липня.

  • Президент Сербії Александр Вучич під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі 11 червня заявив про готовність взяти патронат над відновленням одного або двох українських міст чи регіону.

  • Президент Сербії підтримує тісні зв’язки з Росією. Але минулого місяця Вучич заявив, що його держава залишається відданою своєму плану вступу до Європейського Союзу та хоче пришвидшити процес.
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