МЗС: комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Зеленського, зійшла з рейок

У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаПолітика

МЗС: комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Зеленського, зійшла з рейок

Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України — програшна та недалекоглядна.

МЗС: комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Зеленського, зійшла з рейок
Ілюстративне фото
Фото: скриншот відео Офісу президента

Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на звинувачення угорської влади в бік України та Володимира Зеленського.

“Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню, а Росія його відкидає та всіма силами продовжує війну та вбивства. Але чомусь ми не бачимо вимог Угорщини до Росії погодитися на припинення вогню. Офіційний Будапешт мовчить з цього приводу. Або продовжує абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру”, - зазначив речник МЗС. 

Він наголосив, що комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та президента Зеленського, зійшла з рейок. 

“Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику - кидається безпідставними звинуваченнями”, - додав Тихий.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Як зауважив речник МЗС, не дивно, що в таких умовах звертання української сторони до угорських ЗМІ призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади.

“Ми справді переконані, що добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для обидвох країн. Ми відповідально ставимося до всіх питань угорської сторони щодо прав та можливостей угорської національної меншини в Україні та неодноразово демонстрували конструктивний й добросусідський підхід у цьому та інших питаннях”, - запевнив представник зовнішньополітичного відомства України.

Водночас, підкреслив Тихий, добросусідство має бути обопільним. 

“Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України — програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться”, - підсумували в МЗС.

  • Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Володимир Зеленський “накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну”, і наголосив, що не хоче, аби угорські гроші йшли в Україну.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній шпигунський скандал з викриттям агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті і заявив, що Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів.

  • На початку травня Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. У МЗС Угорщини заявили, що не отримували жодної інформації від СБУ щодо затримання агентурної мережі.

  • Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вислання двох українських дипломатів після того, як СБУ оголосила про затримання учасників угорської агентурної мережі. Він назвав розслідування українських спецслужб "черговою кампанією дискредитації" проти Угорщини й заявив, що її причиною є позиція Будапешта щодо війни. Згодом Україна заявила, що висилає двох угорських дипломатів.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies