МЗС: комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Зеленського, зійшла з рейок

Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на звинувачення угорської влади в бік України та Володимира Зеленського.
“Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню, а Росія його відкидає та всіма силами продовжує війну та вбивства. Але чомусь ми не бачимо вимог Угорщини до Росії погодитися на припинення вогню. Офіційний Будапешт мовчить з цього приводу. Або продовжує абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру”, - зазначив речник МЗС.
Він наголосив, що комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та президента Зеленського, зійшла з рейок.
“Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику - кидається безпідставними звинуваченнями”, - додав Тихий.
Як зауважив речник МЗС, не дивно, що в таких умовах звертання української сторони до угорських ЗМІ призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади.
“Ми справді переконані, що добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для обидвох країн. Ми відповідально ставимося до всіх питань угорської сторони щодо прав та можливостей угорської національної меншини в Україні та неодноразово демонстрували конструктивний й добросусідський підхід у цьому та інших питаннях”, - запевнив представник зовнішньополітичного відомства України.
Водночас, підкреслив Тихий, добросусідство має бути обопільним.
“Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України — програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться”, - підсумували в МЗС.
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Володимир Зеленський “накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну”, і наголосив, що не хоче, аби угорські гроші йшли в Україну.
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній шпигунський скандал з викриттям агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті і заявив, що Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів.
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На початку травня Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. У МЗС Угорщини заявили, що не отримували жодної інформації від СБУ щодо затримання агентурної мережі.
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Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про вислання двох українських дипломатів після того, як СБУ оголосила про затримання учасників угорської агентурної мережі. Він назвав розслідування українських спецслужб "черговою кампанією дискредитації" проти Угорщини й заявив, що її причиною є позиція Будапешта щодо війни. Згодом Україна заявила, що висилає двох угорських дипломатів.