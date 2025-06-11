МЗС: комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Зеленського, зійшла з рейок

Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на звинувачення угорської влади в бік України та Володимира Зеленського.

“Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню, а Росія його відкидає та всіма силами продовжує війну та вбивства. Але чомусь ми не бачимо вимог Угорщини до Росії погодитися на припинення вогню. Офіційний Будапешт мовчить з цього приводу. Або продовжує абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру”, - зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та президента Зеленського, зійшла з рейок.

“Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику - кидається безпідставними звинуваченнями”, - додав Тихий.

Як зауважив речник МЗС, не дивно, що в таких умовах звертання української сторони до угорських ЗМІ призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади.

“Ми справді переконані, що добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для обидвох країн. Ми відповідально ставимося до всіх питань угорської сторони щодо прав та можливостей угорської національної меншини в Україні та неодноразово демонстрували конструктивний й добросусідський підхід у цьому та інших питаннях”, - запевнив представник зовнішньополітичного відомства України.

Водночас, підкреслив Тихий, добросусідство має бути обопільним.

“Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України — програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться”, - підсумували в МЗС.