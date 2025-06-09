Сибіга: потрібно посилювати тиск на Росію і тих, хто допомагає Кремлю вести цю війну

Замість конструктивних пропозицій щодо припинення вогню, Росія під час перемовин у Стамбулі, обмежилася лише ультиматумами. За словами очільника МЗС України, саме тому необхідно посилити санкційний тиск на РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з литовським колегою Кястутісом Будрісом пресконференції у Києві, пише Укрінформ.

Андрій Сибіга наголосив, що "у декількох столицях" мають усвідомлювати, що Україна не програє війну, а Росія її не виграє. Також українська сторона прагне миру "як ніхто інший у світі", а РФ блокує мирний процес.

"Росіяни досі не дали відповіді на наші конструктивні пропозиції, які ми передали напряму перед зустріччю (української та російської делегацій - ред.) у Стамбулі. Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які не придатні для дипломатії. Це вкотре демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію та всіх, хто допомагає їй вести цю війну. Наполягаємо, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має завдати нищівного удару по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, схемах обходу санкцій", — заявив Сибіга.