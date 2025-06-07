NYT: секретні документи ФСБ свідчать, що Росія вважає Китай “ворогом” і боїться претензій на свою територію

У ФСБ задокументували, що Пекін дедалі більше намагається завербувати російських шпигунів та отримати конфіденційні військові технології, іноді заманюючи незадоволених російських вчених. Крім того, Москва стурбована, що Пекін може спробувати захопити її територію. Видання звертає увагу, що у 2023 році Китай опублікував офіційну карту, яка включала історичні китайські назви міст та районів у межах Росії.

Публічно очільник Кремля Владімір Путін заявляє про посилення дружби між РФ та Китаєм, а також про “золоту еру” стратегічного військового та економічного співробітництва. Однак в коридорах Луб'янки, штаб-квартири російського агентства внутрішньої безпеки, відомого як ФСБ, секретний розвідувальний підрозділ називає китайців “ворогами”, пише The New York Times.

Як зазначає видання, розвідувальний підрозділ ФСБ попереджає, що Китай є серйозною загрозою для російської безпеки. Його офіцери кажуть, що Пекін дедалі більше намагається завербувати російських шпигунів та отримати конфіденційні військові технології, іноді заманюючи незадоволених російських вчених.

Офіцери розвідки кажуть, що Китай шпигує за операціями російських військових в Україні, щоб дізнатися про західну зброю та війну. Також вони бояться, що китайські науковці закладають основу для пред'явлення претензій на російську територію. І вони попередили, що китайські розвідувальні агенти здійснюють шпигунство в Арктиці, використовуючи гірничодобувні компанії та університетські дослідницькі центри як прикриття.

Ці загрози викладені у восьмисторінковому внутрішньому документі планування ФСБ, який отримала The New York Times і в якому встановлені пріоритети для боротьби з китайським шпигунством. Документ не датований, що підвищує ймовірність того, що це чернетка, хоча з контексту видно, що він був написаний наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

Цей документ отримала кібергрупа Ares Leaks, але не повідомила, як вона це зробила. Це унеможливлює остаточну автентифікацію, але інше видання The Times передало цей звіт шістьом західним розвідувальним службам, усі з яких оцінили його як автентичний.

У документі описується розвідувальна битва, що «напружено та динамічно розвивається» в тіні між двома зовні дружніми країнами.

У документі йдеться, що китайські розвідувальні агенти активізували зусилля з вербування російських чиновників, експертів, журналістів та бізнесменів, близьких до влади в Москві.

Щоб протидіяти цьому, ФСБ доручила своїм офіцерам перехопити «загрозу» та «запобігти передачі важливої стратегічної інформації китайцям». Офіцерам було наказано провести особисті зустрічі з громадянами Росії, які тісно співпрацюють з Китаєм, та попередити їх, що Пекін намагається скористатися перевагами Росії та отримати передові наукові дослідження, йдеться в документі.

У документі йдеться, що ФСБ наказала «постійно накопичувати інформацію про користувачів» у китайському месенджері WeChat. Це включало злом телефонів шпигунських цілей та аналіз даних за допомогою спеціального програмного інструменту, що знаходиться у підрозділі ФСБ.

Якщо тлумачити документ ФСБ з одного боку, він підтверджує теорію про те, що за правильного підходу Росію можна відокремити від Китаю. У документі описується недовіра та підозра з обох сторін відносин. Китай проводить поліграфні перевірки своїх агентів, щойно вони повертаються додому, посилює контроль над 20 000 російських студентів у Китаї та намагається завербувати росіян з китайськими дружинами як потенційних шпигунів, йдеться в документі.

Офіцерів попередили уникати будь-яких публічних «згадок китайських розвідувальних служб як потенційного ворога».

Москва стурбована, що Пекін може спробувати захопити її територію

Росія давно боїться вторгнення Китаю вздовж їхнього спільного кордону протяжністю 2615 миль (близько 4208 км). А китайські націоналісти роками не погоджувалися з договорами 19-го століття, за якими Росія анексувала великі ділянки землі, включаючи сучасний Владивосток.

Це питання зараз є ключовим, оскільки Росія ослаблена війною та економічними санкціями і менш здатна, ніж будь-коли, чинити опір Пекіну. Звіт ФСБ викликає занепокоєння тим, що деякі науковці в Китаї висувають територіальні претензії проти Росії.

У документі йдеться, що Китай шукає сліди «давніх китайських народів» на Далекому Сході Росії, можливо, для того, щоб вплинути на місцеву думку, сприятливу для китайських претензій. У 2023 році Китай опублікував офіційну карту, яка включала історичні китайські назви міст та районів у межах Росії.

ФСБ наказала своїм офіцерам викривати таку «реваншистську» діяльність, а також спроби Китаю використовувати російських вчених та архівні фонди для досліджень, спрямованих на встановлення історичної приналежності до прикордонних територій.