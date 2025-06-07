У Координаційному штабі спростовують маніпулятивні заяви російської сторони щодо репатріації тіл загиблих

У відомстві закликають російську сторону припинити "брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи".

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що сьогоднішні заяви РФ щодо обміну не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл.

Про це ідеться у заяві Коордштабу.

"Протягом останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених", — ідеться у заяві Штабу.

Щодо обміну полонених

Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою "всіх на всіх", а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони.

Щодо репатріації тіл

У Коордштабі відзначають, що була досягнута домовленість, однак дата — не була узгоджена. Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу.

"На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок", — наголошують у Коордштабі.

У відомстві закликають російську сторону припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість в найближчі дні.

6 червня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що повідомлення РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.