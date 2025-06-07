У Харкові - найбільша ворожа атака за час повномасштабної війни

Харків знову опинився під російським масованим обстрілом - у місті пролунали декілька десятків вибухів. За повідомленням мера Ігоря Терехова, ворог використав групи "шахедів", ракети та КАБи.

Ситуаційний центр виявив влучання у Київському районі Харкова. Там після удару виникла сильна пожежа на цивільному підприємстві.

У Основ'янському районі ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок, сталося займання. У будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-ий поверх, під завалами у квартирах перебувають люди.

Внаслідок удару по центру відомо про шістьох постраждалих, серед яких немовля віком 1,5 місяця.

Міський голова назвав цей обстріл найбільшою атакою за весь час повномасштабної війни.