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У Харкові - найбільша ворожа атака за час повномасштабної війни

Щонайменше 40 вибухів за півтори години.

У Харкові - найбільша ворожа атака за час повномасштабної війни
ілюстративне фото
Фото: ДСНС Харківщини

Харків знову опинився під російським масованим обстрілом - у місті пролунали декілька десятків вибухів. За повідомленням мера Ігоря Терехова, ворог використав групи "шахедів", ракети та КАБи.

Ситуаційний центр виявив влучання у Київському районі Харкова. Там після удару виникла сильна пожежа на цивільному підприємстві.

У Основ'янському районі ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок, сталося займання. У будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-ий поверх, під завалами у квартирах перебувають люди. 

Внаслідок удару по центру відомо про шістьох постраждалих, серед яких немовля віком 1,5 місяця.

Міський голова назвав цей обстріл найбільшою атакою за весь час повномасштабної війни.
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