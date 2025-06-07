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У Луцьку оголосили день жалоби

Рятувальники під час розбору завалів виявили тіло ще однієї жертви.

У Луцьку оголосили день жалоби
Наслідки атаки в Луцьку
Фото: Ігор Поліщук у Telegram

7 червня у Луцьку оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічного удару РФ 6 червня по багатоповерхівці.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Лише сьогодні о 4.15 ранку рятувальниками під час розбору завалів було виявлено тіло другої жертви вчорашньої російської атаки — дівчини 2001 року народження... Оголошую сьогодні в нашій громаді день жалоби за загиблими", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару РФ обірвалося життя молодої пари — Миколи та Іванни. Ігор Поліщук висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

  • Унаслідок російської атаки 6 червня в Луцьку поранені 30 людей. Уранці 7 червня МВС повідомило про зростання кількості жертв до двох. Окрім чоловіка, російський удар убив дівчину.
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