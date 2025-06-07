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Унаслідок масованої атаки РФ на Харків постраждали двоє поліцейських

Серйозні опіки обличчя отримав 23-річний дільничний.

Унаслідок масованої атаки РФ на Харків постраждали двоє поліцейських
Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок нічної масованої атаки РФ на Харків  поранень зазнали двоє працівників поліції.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Працюємо на місцях російських ударів, задіяно більше трьохсот поліцейських – зараз місто всіяно уламками дронів, ракет та авіабомб. Серед постраждалих сьогодні двоє наших колег. Старший дізнавач опинилася під завалами після ворожого удару, її привалило плитою перекриття між восьмим та дев'ятим поверхами, у важкому стані вона зараз в лікарні. Серйозні опіки обличчя отримав 23-річний дільничний", – йдеться повідомленні.

Тіла двох загиблих жінок знайшли під завалами на верхніх поверхах ураженої росіянами багатоповерхівки. Одну з них можна впізнати за татуюванням, іншу будуть ідентифікувати за допомогою ДНК. Загалом станом на зараз – троє загиблих.

"Такої кількості ворожої зброї, яка би прилетіла протягом лише двох годин, Харків ще не бачив. Тому задіяли всі необхідні ресурси, на місцях працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки та інші служби. Бо як і завжди, мусимо зібрати кожен уламок – це речові докази воєнного злочину росіян", – додав головний слідчий Харківщини.

Вибухотехніки попередили харків'ян, що залишки російської зброї можуть бути небезпечними, наразі уламків багато, тому в жодному разі не потрібно торкайтеся чи наближатися до них. А в разі виявлення, варто одразу повідомляти до поліції.
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