Сили оборони півдня уразили локомотив із колоною російської техніки

Сили оборони уразили локомотив із колоною ворожої техніки на південному напрямку.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

У результаті вдалого ураження ворожого локомотиву, втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Запоріжжя, Комар, Новопіль, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле, у напрямку Дачного, Багатиря.

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки та в бік Полтавки на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, у районі П’ятихаток та у напрямку Павлівки, загарбники здійснили дві марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитися до позицій наших захисників.

За вчора зафіксовано понад 300 ворожих обстрілів з використанням майже 1300 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли більш ніж 800 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили понад 350 скидів з БпЛА, використавши майже 450 боєприпасів.

Засобами ОУВ "Таврія" знищено 28 БПЛА типу "Шахед".

"На південному напрямку за минулу добу противник активно застосовував авіацію, завдавши 12 авіаударів. Загалом застосував 47 КАБів по населених пунктах Запорізької області. Крім того, ворожа штурмова і армійська авіація атакувала позиції захисників та цивільне населення 96 НАРами", — кажуть військові.

Від артобстрілів і ударів FPV потерпали прифронтові територіальні громади Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Загалом зафіксовано 41 обстріл по 22 населених пунктах.