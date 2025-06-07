Росіяни за добу здіснили понад 40 обстрілів Донеччини

Упродовж минулої доби російські війська понад 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Рятувальники ліквідовали 9 пожеж, вогонь пошкодив щонайменше 70 будівель і споруд.

Про це розповіли у ДСНС України.

Учора вдень у Дружківці російський безпілотник поцілив у складську будівлю одного з фермерських господарств. Частково зруйновано покрівлю, пошкоджено причеп і будівельні конструкції. Вогнеборці ліквідували пожежу.

У Сергіївці чергова атака БПЛА призвела до пошкодження двох приватних будинків, легкового автомобіля та господарчої споруди з подальшим загорянням зруйнованих елементів конструкцій. На місці влучання надзвичайники ліквідували пожежу.

Сьогодні вночі відбулася атака п’ятьма БПЛА типу "Шахед" по населеному пункті Михайлівка. Всі влучання прийшлися у складські споруди. На місці удару виникла пожежа на площі 1100 кв. м. Менше ніж за півтори години вогнеборці приборкали загоряння.