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Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних у передмісті Херсона

Уранці ворог атакував Антонівку.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних у передмісті Херсона
Фото: Google Maps

Уранці в суботу російська армія атакувала селище Антонівку у передмісті Херсона, двоє місцевих жителів зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Близько п’ятої ранку внаслідок скиду вибухового пристрою в Антонівці постраждали двоє людей", — йдеться у дописі.

У 65-річного чоловіка — мінно-вибухова травма, поранення голови, шиї та руки, у жінки 60 років — осколкові поранення руки й ключиці.

Потерпілі самостійно звернулися до лікарні. Лікарі надають їм допомогу.
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