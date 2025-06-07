Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних у передмісті Херсона

Уранці в суботу російська армія атакувала селище Антонівку у передмісті Херсона, двоє місцевих жителів зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Близько п’ятої ранку внаслідок скиду вибухового пристрою в Антонівці постраждали двоє людей", — йдеться у дописі.

У 65-річного чоловіка — мінно-вибухова травма, поранення голови, шиї та руки, у жінки 60 років — осколкові поранення руки й ключиці.

Потерпілі самостійно звернулися до лікарні. Лікарі надають їм допомогу.