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Окупанти масовано обстріляли місто Дніпро, двоє людей постраждали

У місті пошкоджені школа, підприємство і цивільні авто.

Окупанти масовано обстріляли місто Дніпро, двоє людей постраждали
Фото: Сергій Лисак

Російська армія у ніч на 7 червня здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину, під обстрілами опинився обласний центр, є поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі область пережила комбіновану атаку росіян. Наші оборонці неба збили 6 ракет противника та 27 БпЛА. Дякуємо їм за захист!", — ідеться у повідомленні.

У Дніпрі внаслідок російської атаки постраждали жінки 45 та 88 років. 

Фото: Сергій Лисак

У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 – побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна – зараз ще триває обстеження. 

У Павлограді понівечені підприємство та багатоквартирні будинки. Загорілися цивільні авто. 9 автівок знищено.

Фото: Сергій Лисак

"Зранку противник поновив удари по Нікопольщині. Скерував fpv-дрони й важку артилерію на райцентр та Марганецьку громаду.  У Нікополі пошкоджена дев'ятиповерхівка. Попередньо, минулося без жертв", — додає Лисак.

  • Масована атака на Харків. Унаслідок нічного обстрілу постраждали 17 людей, троє цивільних загинули. 
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