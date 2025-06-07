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Поліція Херсонщини за тиждень провела 38 евакуацій

За цей час поліцейські вивезли 46 громадян.

З 30 травня по 5 червня поліція Херсонської області провела 38 евакуацій.

Про це повідомив очільник поліції Херсонщини Роман Козьяков.

Він уточнив, що за цей час правоохоронці вивезли 46 громадян, з яких шестеро дітей.

Також за тиждень поліцейські внесли в ЄРДР дані за фактами 171 обстрілу, та провели 260 оглядів місць події.

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Крім того, правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду два кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору.
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