Поліція Херсонщини за тиждень провела 38 евакуацій

За цей час поліцейські вивезли 46 громадян.

З 30 травня по 5 червня поліція Херсонської області провела 38 евакуацій.

Про це повідомив очільник поліції Херсонщини Роман Козьяков.

Він уточнив, що за цей час правоохоронці вивезли 46 громадян, з яких шестеро дітей.

Також за тиждень поліцейські внесли в ЄРДР дані за фактами 171 обстрілу, та провели 260 оглядів місць події.

Крім того, правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду два кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору.