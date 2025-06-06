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З окупації повернули ще двох українських підлітків

Дівчата весь цей час навчалися онлайн в українській школі.

З окупації повернули ще двох українських підлітків
фото ілюстративне
Фото: Save Ukraine

Ще двом українським підліткам вдалося повернутися з окупації у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

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«Дівчатам 16 і 17 років. Вони жодного разу не виїжджали з рідного міста з моменту його окупації у 2022-му, але весь цей час навчалися онлайн в українській школі. Родина кілька років шукала можливість виїхати - зверталися до знайомих, шукали перевізників, збирали кошти. Після пошкодження власного будинку внаслідок обстрілу сім’я звернулася по допомогу», - розповіла Зарівна.

Вона додала, що завдяки зусиллям проєкту Helping to Leave родина вже на підконтрольній Україні території. «Дівчата планують продовжувати навчатись і будувати своє майбутнє тут», - зауважила Зарівна.
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