Боєць на позивний Геймер - інженер та пілот, що спеціалізується на малих БПЛА. Це одна з небагатьох сучасних військових спеціальностей, азами яких можна (та й корисно буде) оволодіти навіть вдома, в цивільних умовах. Але є низка нюансів. Яких саме - розповідаємо на відео у спільному проєкті з ОСУВ «Хортиця» «Війна. Покровський напрямок».

