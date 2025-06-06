Боєць на позивний Геймер - інженер та пілот, що спеціалізується на малих БПЛА. Це одна з небагатьох сучасних військових спеціальностей, азами яких можна (та й корисно буде) оволодіти навіть вдома, в цивільних умовах. Але є низка нюансів. Яких саме - розповідаємо на відео у спільному проєкті з ОСУВ «Хортиця» «Війна. Покровський напрямок».
Головна — Суспільство — Війна —
Спецтема
Одна з небагатьох сучасних: що за спеціальність інженер-пілот
Що треба, щоб оволодіти професією, розповідає боєць з позивним Геймер.
Боєць на позивний Геймер - інженер та пілот, що спеціалізується на малих БПЛА. Це одна з небагатьох сучасних військових спеціальностей, азами яких можна (та й корисно буде) оволодіти навіть вдома, в цивільних умовах. Але є низка нюансів. Яких саме - розповідаємо на відео у спільному проєкті з ОСУВ «Хортиця» «Війна. Покровський напрямок».
Теми: безпілотники, війна з Росією